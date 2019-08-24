颱風來襲蘇揆找不到人 澎湖縣長回應冒出火藥味

2019-08-24 11:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白鹿颱風來襲，澎湖名列全台停班停課6縣市，一早就被坐鎮中央應變指揮中心坐鎮的行政院長蘇貞昌點名，卻無法聯繫到澎湖縣長賴峰偉；對此賴表示謝謝蘇揆關心，但地方事務還是地方首長較為熟悉，知道何時進駐應變中心。

白鹿颱風引爆中央與地方對何時開設及進駐應變中心的爭議，澎湖縣政府上午10時30才進行整備會議，下午4時將提升為2級開設。行政院長蘇貞昌今早坐鎮中央應變指揮中心時，澎湖當時才3級開設，因此依法地方行政首長不用進駐，但被蘇揆「點名」後，澎湖縣應變中心2級開設，在整備會議後旋即展開。

由於澎湖位居離島，因地形因素影響，通常受颱風影響會晚台灣本島半天，才能感受到颱風的威力，依照澎湖氣象站預報資料顯示，今晚是白鹿颱風影響澎湖最嚴重時刻，所以澎湖縣政府依據此標準，制訂2級開設時間，因此賴峰偉才會反嗆蘇揆，地方事務還是地方首長較為熟悉，火藥味十足，不過賴也說了一句感謝蘇揆關心緩頰。

另外受到白鹿颱風來襲影響，根據統計滯留澎湖旅客3324人，海運航線確定今日起一連2天停航，空運今日上午飛出20航次，中午11時30後全面停航，取消59班（包括澎湖往台北21班、澎湖往高雄20班、澎湖往台中13班、澎湖往台南2班、澎湖往嘉義1班、澎湖往金門1班、澎湖往七美1班）。

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