方仰寧的大考驗！林飛帆、韓國瑜9/1都在彰化亮相

2019-08-25 14:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為白鹿颱風襲台，意外造就了民進黨副秘書長林飛帆與國民黨總統參選人韓國瑜，將於9月1日在彰化亮相，也讓彰化縣警局局長方仰寧勢必要面對的嚴峻的考驗！

林飛帆原訂24日晚間參加「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會，主辦活動的彰化縣磺溪文化永續協會，因為考量到白鹿颱風來襲，以安全為最大優先，忍痛宣布活動延期。

主辦人楊子賢表示，經過與林飛帆、「抗韓戰將」陳柏惟再次邀約，由於兩人近期只有9月1日有空檔，因此，立即把晚會改期到9月1日，同樣都是晚間6點起，在彰化藝術館前廣場舉行。

楊子賢強調，陳柏惟將會在晚會中段登台，演唱《島嶼天光》；而林飛帆將在晚會壓軸上台致詞，原訂要演唱《晚安台灣》，則改由全場大合唱。

由於音樂晚會當天，剛好韓國瑜也已經安排到彰化參訪的行程，行程從早上一直到晚上，參拜鹿港天后宮、伸港福安宮、花壇虎山巖、員林福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮、二林仁和宮到溪湖福安宮，並將與彰化縣長王惠美、彰化議長謝典林會面。

由於這是國民黨提名韓國瑜參選總統以來，韓國瑜首次到彰化參訪拜會，加上全縣走透透，搭配國民黨提名的立委參選人到宮廟參拜，行程超級緊湊，也讓彰化縣警方上緊發條，全員動起來。

沒想到，就在韓國瑜到訪的同一天，「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會也將在當天晚間舉行，除了林飛帆以外，還有「抗韓戰將」陳柏惟也將登台，這也是林飛帆在彰化首次公開亮相致詞，警方也完全不敢大意。

而彰化縣警局長方仰寧，正是在太陽花學運擔任鎮暴指揮官一炮而紅，方仰寧如今身為彰化警界主官，9月1日要同時面對林飛帆與韓國瑜在彰化亮相，也將是方仰寧來彰化就任以來，繼「大甲媽」遶境之後，再次面對的嚴峻考驗。

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