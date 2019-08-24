邀郭幕僚出席台灣維新創黨 蘇煥智：與郭台銘方向較一致

2019-08-24 17:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕前台南縣長蘇煥智籌組新政黨「台灣維新」，今天正式舉行政黨成立大會，除了前立委魏耀乾、陳昭南及現任高雄縣議員林智鴻等人到場致意，前鴻海董事長郭台銘幕僚、前主播蔡沁瑜也現身會場，引發關注。對此，蘇煥智表示，這是因為有熟悉郭陣營的朋友牽線，且台灣維新與郭台銘推動的方向也較一致。

蘇煥智指出，因為有朋友跟郭台銘那邊非常熟，加上雙方有些改革理念相近，所以才透過朋友邀請郭陣營參加大會。蘇煥智舉例，先前郭董喊出0到6歲國家養，而台灣維新也主張小孩要讓國家養，基本立場是一致的；此外，郭董長期著力於解決國內產業、經濟困境，這部分也跟台灣維新一致。

媒體詢問，是否支持郭選總統？蘇煥智表示，樂見其他候選人都有改革理念，但目前看起來的確是與郭台銘推動的大方向比較一致。此時有媒體追問，比較支持「蔡總統」或「郭總統」？蘇煥智則笑回：「我們是小咖，一點都不重要啊！」

對於未來與台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨會採競爭或合作，蘇煥智說，雙方不會競爭，因為柯文哲的支持群比較偏重在都會，對年輕族群也有比較強的行銷，而台灣維新「就是個小黨」。至於合作，雖然現在台灣民眾黨的理念還不是那麼清楚，但站在小黨的立場，當然是希望盡量可以朝向合作，有些議題可以一起來推。

對於媒體詢問，是否會分掉民進黨的選票？蘇煥智說，現在台灣維新談的東西其實跟民進黨不太一樣，民進黨比較強調「亡國感」，而台灣維新認為台灣現況相對安全，真正關鍵問題是民生經濟與制度改革，思考如何把台灣社會的能量釋放出來。

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