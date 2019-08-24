2019-08-24 17:32

〔記者黃欣柏／台北報導〕前台南縣長蘇煥智籌組的新政黨「台灣維新」，今天正式舉辦政黨成立大會，蘇煥智也同額當選首屆召集人，他受訪時強調，成立新政黨並非為了奪取政治資源，而是對於台灣改革的失敗感到痛心，未來台灣維新黨最主要的目標就是要終結藍綠惡鬥、團結民心並振興台灣。

蘇煥智指出，1991年他回到故鄉台南，一路從國大代表選到縣長，在當時的教育體系下，那時他連家鄉的黑面琵鷺、七股潟湖是什麼都不知道，後來深入了解才發現台南各鄉鎮甚至台灣各鄉鎮都有其特色，只是缺乏創新點子、經營管理人才及經費。

蘇煥智說，在當了縣長以後，他推動了許多地方創生計劃，包括愛文芒果外銷、東山咖啡、蘭花生技園區及無米樂農村旅遊等，讓台南縣的營業銷售總額在8年內從6000多億元增加到1兆3000多億元，成長率高達123％，未來若能給地方更大的權限及財源，台灣各地經濟將會大不相同。

蘇煥智強調，經過20多年的藍綠惡鬥，人民薪資停滯，即使民進黨再度執政且國會過半，也沒有解決問題的可能性，如今成立「台灣維新黨」就是要推動當前政治、經濟、社會、教育及文化的改革對策。他並呼籲，在當前美中貿易戰、香港反送中及美國印太新戰略等因素影響下，台灣的大環境相對安全、有利，應該利用此時機致力內政改革。

相關新聞連結：

成立新政黨「台灣維新」 蘇煥智喊話：終結藍綠惡鬥

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法