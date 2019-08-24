最新民調：民進黨支持度奪冠 民眾黨取代時力躍居第3

2019-08-24 17:16

〔記者陳昀／台北報導〕台灣民意基金會今天公布最新民調，台灣人的政黨支持度，民進黨30.2%躍居第一，其次為國民黨29.6%，值得注意的是，新成立的台灣民眾黨獲8.1%支持度，取代時代力量的6.7%躍居第三；該會認為，民進黨未受民眾黨衝擊，反因時代力量「鬧家變」而小幅成長。

台灣民意基金會調查「民進黨、國民黨、時代力量、親民黨、台灣民眾黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟等，最支持哪一黨？」結果發現民進黨30.2%、國民黨29.6%、台灣民眾黨8.1%、時代力量6.7%、親民黨2.5%，其他小黨皆未能超過2%，合計共4%；另有17.8%中性選民、1.1%不知道。

民調資料顯示，與上月相同調查相比，國民黨支持者減少5.6%、民進黨增加3.2％，時代力量減少5%，中性選民減少1.8%。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，台灣民眾黨主要衝擊國民黨和時代力量，短期內對民進黨沒有影響，反而時代力量最近鬧家變，似乎有利於民進黨支持者小幅增長。

時代力量黨主席徐永明今天也現身致意，致詞時他表示，游盈隆曾參選民進黨主席，「他差點變成黨主席，沒想到最後是我變成黨主席」。徐永明還笑稱，助理本來擔心今天颱風會取消茶會，他回「有影響嗎？最近時代力量每天都是颱風天」，但他強調，時代力量的路一定會繼續走下去。

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