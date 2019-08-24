韓自誇準時！王定宇貼14件「遲到紀錄」：平行時空？

2019-08-24 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今天上午8時準時出現颱風災害應變中心主持會議，自誇從小就有「準時」的好習慣。對此，立委王定宇也在臉書貼出韓國瑜14次的遲到紀錄，狠酸「平行時空確實存在」！

王定宇今日在臉書整理出14個「平行時空」證據，包括：

2018年月12月2日，發雞排遲到！韓國瑜求警讓他搭機車趕場

2018年12月26日，韓國瑜首日進高雄市府辦公遲到1小時。

2019年1月19日，韓國瑜夜宿第二站，抵達大寮區永安兒童之家遲到40分鐘。

2019年1月27日，燕巢角宿天后宮和橋頭鳳橋宮發紅包，遲到超過1小時。

2019年1月27日，出席創世基金會每年舉辦的寒士尾牙，遲到50分鐘。

2019年2月18日，夜宿行程來到高雄彌陀漁村，遲到約1個小時。

2019年3月8日，到高雄市立圖書館出席婦女節慶祝活動並致詞，遲到50分鐘。

2019年3月12日，高雄春天藝術節活動音樂會開場3分鐘才入場，影響活動。

2019年4月12日，訪美華僑早餐會行程遲到，直接取消。

2019年5月1日，世新大學演講遲到1個小時。

2019年7月16日，因早上連趕公祭，鳳山行政中心舉行市政會議遲到38分鐘。

2019年8月3日，韓國瑜北上桃園壽山巖跑總統造勢行程，遲到半小時。

2019年8月22日，讓日本自民黨青年局90人枯等半小時。

2019年8月22日，高雄客委會黃主委母親公祭遲到30分鐘。

王定宇諷刺，他相信韓國瑜所說的「從小就有準時的好習慣」，導致這個諾貝爾等級的發現「平行時空確實存在」；王定宇狠酸，因為韓國瑜有準時、守時的好習慣，「以上這些事件，在我們這個空間，都是不存在的」！

對此，網友也紛紛表示「那是他小時候的習慣，自從那年喝茫了以後，直到昨天他才想起曾經有過這個好習慣啊」、「從小到大第一次準時」、「從小就養成唬爛的好習慣」、「每日一早聽個笑話，真的會讓人整日心曠神怡」。

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