柯文哲評蔡衍明「土況土況的」：除了太太多 看不出大缺點

2019-08-24 13:01

〔記者陳璟民／台北報導〕旺中集團董事長蔡衍明在youtube開直播，稱下一集要證明他是愛台灣的，並將公開他與台北市長柯文哲之間的關係，柯回應，沒有什麼秘辛啦，他（蔡衍明）的人土況土況的（台語，意為樸直），不是壞人，除了太太比較多，看不出很大的缺點。

柯文哲表示，沒有人說蔡衍明不愛台灣，只是他愛台灣的方式，聽起來就不敢恭維；柯說，很不喜歡媒體大老闆把媒體當展示權力的工具，「聽話，我就捧你，不聽話，我就K你」，這不是文明社會應有的現象，這是權力的傲慢。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法