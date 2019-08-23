腿貼腿「合體」不舒服？ 網：吳怡農的話就可以！

2019-08-23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府今（23日）舉行「八二三61週年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平三人，「腿貼腿」毗鄰而坐、首度同框。對此，立委林靜儀表示，對於三人怎麼「合體」不予置評，但想藉此機會，宣導男性朋友們在搭乘公共交通運輸工具時，也能體貼、尊重他人空間。然而，意料之外的是，竟有不少網友紛紛直呼，「如果是吳怡農我可以！」

立委林靜儀今在臉書發文表示，不論男性或是女性，都不會想在旅途中，跟陌生男性「大腿靠大腿」，也呼籲男性朋友們在搭乘大眾運輸工具時，可以試著「腳不要張太開」。文末，林靜儀玩笑表示，「該不會有人說如果是吳怡農可以？」

對此，網友也紛紛表示，「公共場所腿太開會侵犯他人空間，開腿可以，但要適度，沒有人想感受陌生人的體溫」、「搭捷運真的超級討厭遇到腿開開的人（我坐捷運和公車腿都是靠攏的），有時候不小心接觸到隔壁的腿毛和肉會很不蘇胡！」、「真的會造成別人的困擾...」

然而，竟有不少網友歪樓直呼，「如果是吳怡農我可以！」、「是怡農的話～可以喲」、「要坐我大腿上也可以」、「怡農可以，要奪（多）開都行，兩隻腳放上我肩膀也行」。網友的逗趣發言也讓林靜儀直呼「全部歪掉XDDDD」。

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