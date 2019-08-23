懸缺3個月 花蓮縣議長張峻接任縣黨部新主委

2019-08-23 13:17

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨中央今核定花蓮縣黨部新任主委，由現任花蓮縣議會議長張峻接任，正式布局明年1月總統及立委大選。張峻說，長期受黨中央栽培，願全力以赴，扛下縣黨部主委的責任與最重要輔選工作，為明年二合一選舉做好整合。

國民黨花蓮縣黨部上半年因立委初選，與黨中央鬧出內訌，原直選主委鄒永宏遭停權，由中央黨部組營部主任黃原亮代理，今黨中央重新調整主委人事，配合總統參選人韓國瑜與花蓮縣立委參選人黃啟嘉競選工作，核定任命，宣布主委一職交棒張峻。

國民黨表示，前主委鄒永宏的階段性任務告一段落，為因應明年大選輔選任務，重新調整主委人事，展開花蓮縣新局，雖任務艱鉅，但相信張峻絕對有能力整合地方力量，同心協力，爭取明年勝選。

44歲張峻曾任縣議員及副議長，基層實力雄厚，新任主委人事任命過程，他曾數度北上與中央懇談。張峻說，受黨中央栽培，黨現在需要他，當然樂意接下重擔，目前已開始走訪基層，聽取黨務建言，下一步將重整縣黨部的黨務工作，期許能在最短時間內、讓黨務運作正常化，並全力發揮最大戰力創造多贏。

但前主委鄒永宏受訪時，幾度批評黨主席吳敦義，更指「把不合適的人推上第一線承擔輔選重任，恐成綠營攻擊箭靶」，並提及自己是直選上任，卻被隨便換掉，黨的作法等於無視花蓮黨員的民意，已有黨員表示將退黨。

據了解，任命令正式宣布後，張峻至今接獲多通黨內人士祝賀電話。其中一名藍營議員透露，大選在即，只要願為黨犧牲奉獻的人都很好，張峻是帶領所有議員的議長，相信能促進國民黨的團結。

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