823活動邀郭王卻沒邀相關人士？ 學姐這樣說...

2019-08-23 12:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府今早9點在北安公園舉行「八二三61週年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平首度同框，不過台北市議員游淑慧質疑該活動沒邀請八二三相關人士，反而邀請郭台銘和王金平，根本就是太陽餅內沒太陽的概念，台北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩今上午接受《POP搶先爆》訪問表示，兵役局每年都會廣發邀請函邀請八二三相關人士參加，相關活動柯市長已參加過三次，這些都是有紀錄，網路上也可查得到。

郭台銘、王金平、柯文哲首度同框，3人服裝、座位成外界關注焦點，黃瀞瑩解釋，柯過去位子安排都是在走道旁的第一個位子，安排上沒想太多，並沒刻意安排。至於服裝，黃瀞瑩說，市長的服裝就幾個顏色輪流穿，今天也沒規定他要怎麼穿，就照平常的服裝，有提醒市長不要駝背、頭髮要整理好。

至於游淑慧質疑，該活動沒邀請八二三相關人士，反而邀請郭台銘和王金平，黃瀞瑩表示，過去市長已經參加過三次，這些都有紀錄查得到，且兵役局每年都會廣發邀請函邀請八二三相關人士參加，外界不用過度政治解讀。

八二三砲戰紀念音樂饗宴活動有延遲開始，黃瀞瑩解釋，現場有大批媒體，動線有點混亂，可能是推擠的關係使活動有延遲。

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