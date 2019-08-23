郭柯王是否結盟 王金平：順應因緣

2019-08-23

〔記者陳璟民、陳昀、施曉光／台北報導〕台北市政府今在北安公園舉辦「八二三砲戰六十一週年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平將首次同框，柯昨被詢及是否結盟成功時表示，過去半年多，有一大塊民眾討厭藍、討厭綠，第三組的空間就存在。

紀念金門砲戰 三人今同框

柯文哲說，純粹從選戰技術考量，單一選區只有第一、二名，第三名很快就邊緣化，可是過去半年多，討厭藍、綠的民眾還有一大塊，第三組的空間就存在，可知台灣社會有此需要，但要如何符合台灣社會的需要，則是另一回事，能否創造一個符合社會需要的組合，且大多數民眾也能接受，這還要思考及努力。

至於今天活動前後三人是否密會商談？柯說，人那麼多，談什麼？就是簡單的紀念活動、音樂會，大家之後都各有行程。

王金平昨也被問到今天活動是不是三人合作「起手式」？王金平指出，自己是接受柯市長邀請參加音樂會，沒有其他目的；對於三人結盟會不會成真，王說，順應因緣，現在根本還沒談起選舉的事。

王金平也證實本週將與郭台銘會面，他說，要看看各人理念是否一致，台灣政治一直是各偏一面，能走中道才是國家之福、社會之福。對於雙方是否已有在大選互相支持的共識？王金平說，這方面還沒成熟。

親王人士表示，王金平與郭台銘已經數度見面，本週將再度會面，二人會在關公見證下確立結盟，但現在是農曆七月，最快本月過完才會定調誰選總統。

媒體昨也問柯，國民黨總統參選人韓國瑜的最大票倉是鐵桿藍，郭柯王首次同框就選擇紀念八二三活動，是希望從鐵桿藍的票倉出發？柯稱「沒想這麼多」，還爆料當年國民黨市議員厲耿桂芳建議他要設此八二三紀念公園，她還抱怨馬英九、郝龍斌當市長時，她怎麼講，他們都不願意做。

不過，國民黨文傳會代理主委程美華質疑，柯文哲只是藉八二三砲戰紀念活動「拉人」，完全是選舉操作，國民黨才是真正重視軍人，黨主席吳敦義已下令今年擴大辦理慶祝九三軍人節。

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