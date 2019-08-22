當面嗆爆王炳忠、黃暐瀚！ 陳柏惟上節目片段被推爆

2019-08-22 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕基進黨發言人陳柏惟日前上網路直播節目，不顧現場來賓還有媒體人黃暐瀚、新黨發言人王炳忠，直接怒轟「現在還有人在講中國台灣」，「我跟他們放在同一個平台辯論，是要辯什麼？就外國人而已嘛！」一段話讓主持人郭子乾驚呼「現在在電爆王炳忠啊！」該段影片被網友剪輯分享後，立刻被網友推爆。

陳柏惟21日參加郭子乾主持的網路直播節目「YAHOO鄉民大會」。他當面對黃暐瀚說，跟旁邊的來賓（指王炳忠）用相對價值來講，「暐瀚就是獨派阿」；陳柏惟質問，堅持台灣的主體性跟中國不一樣，這就是獨派嗎？他更舉藝人周子瑜為例，「中華民國也被叫獨派阿，不然周子瑜拿國旗事件，為什麼被人家說她是台獨藝人，還要道歉」？

陳柏惟接著談到香港議題，表示現在的問題是中國要侵略台灣，「他們說下一個，香港完就換你們耶！」陳柏惟痛批，國民黨1989年聲援北京學運，結果今年變成「聲援北京」。陳柏惟說，人民之所以走上街頭抗議，是因為政治沒辦法解決民眾問題，不然誰吃飽太閒想上街頭。陳柏惟痛批，如果香港人抗議是如中國官媒所稱受到「外國勢力」影響，「媽的就是因為中國影響啦，中國對他們來講就是外國」。

陳柏惟說，1949年中國人跑來台灣說「你們是中國台灣」，結果現在還有人在講中國台灣，「你不覺得很痛苦？」接著陳柏惟怒轟「跟我說我要跟他們放在同一個平台辯論，是要辯什麼？就外國人而已嘛！」一段話讓郭子乾驚呼「現在在電爆王炳忠啊！」對此，陳柏惟則回應，「沒有...，某種程度，我還是希望他有朝一日趕快回頭」，引起郭子乾一陣大笑。

陳柏惟表示，很多人說獨派說要把中國人趕到中國，「沒有，我們是說要有一個台灣國家，叫中華民國或叫什麼大家來討論，這是一個國家的集合體」，「重點是你要想當台灣人，才留在台灣啊！這有很難理解嗎」，陳柏惟說，一個國家長什麼樣子，不就是我們住在土地上的人共同決定的。最後他更爆氣怒嗆，「你明明看到香港長這樣子，你現在聲援北京是什麼意思」？

對此，粉專「打馬悍將粉絲團」將陳柏惟節目中這兩分鐘的片段剪輯PO出，不到1日就吸引近6000次分享。事後，陳柏惟也在臉書粉專表示，未來有統派的來賓他就不會去了，哪天打起來這些人不但不會上戰場，說不定還在背後拿刀捅你。「我只是想說，不試，永遠不會改變。媒體是、台灣也是」。

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