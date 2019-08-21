上直播談反送中 陳柏惟怒轟國民黨：好槍為何不撿？

2019-08-21 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟與民進黨合作，投入台中市第2選區立委選舉，被歸類為獨派的他，今天參與郭子乾主持的網路直播節目，同場還有媒體人唐湘龍、統派代表王炳忠、社民黨范雲等人，談論到香港反送中議題時，陳柏惟忍不住爆氣痛罵：香港遭小偷，統派還要我門打開、牆拆掉，讓大家走進來？他還說，大家都說蔡英文總統在香港議題撿到槍，如果對台灣是好槍，為何國民黨不撿？

陳柏惟說，人民上街頭抗議是因為政治無法解決人民問題，不是吃飽太閒，如果香港人上街頭抗議是受外國勢力影響，那個外國對香港人來說就是中國。

陳柏惟並酸，國民黨當年聲援「北京學運」，但現在少掉兩個字，只剩下聲援「北京」。他還說，許多人都說蔡英文總統在香港議題撿到槍，但如果這把槍對台灣是好槍，請問為什麼國民黨不撿？

陳柏惟說，自己從高雄到台中參選，但不會要求台中市要變成「高雄台中市」，但1949年，一群中國人跑來台灣聲稱這裡是「中國台灣」，並且到現在還維持這種主張。

陳柏惟建議現場把畫面關閉，讓觀眾聽聲音，馬上能判別誰的論點跟中國口徑一致，他還問，如果台灣是自己的母國，你會打自己的母親嗎？台灣是民主多元的社會尊重言論自由，但如果在香港抗議被定義為是犯罪上街頭，那怎麼會允許侵略言論在台灣的媒體上出現呢？

陳柏惟談到最後忍不住爆氣地說，台商在中國受到政治力的壓迫，我們表達反對是很正常的，香港現在就是被小偷入侵，門鎖不起來被打劫一空，然後統派卻說要我們把門打開、牆拆掉，讓大家走進來！讓人匪夷所思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法