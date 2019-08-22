遭藍委爆私菸癮君子名單 總統府由秘書長辦公室主任代表提告

2019-08-22 19:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨立院黨團今日指控總統府政務、機要人員有所謂「癮君子名單」涉入私菸，總統府指出，國民黨團以府內人員或有吸菸習慣，惡意連結涉入私菸購買、接受涉案菸品餽贈等，但相關資訊錯誤百出，為捍衛清譽與應有權益，已由總統府秘書長辦公室主任游尚儒代表，委任律師黃帝穎正式向散佈不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重誹謗罪的告訴，並於台北地檢署完成遞狀。

向曾銘宗提出加重誹謗罪告訴

總統府稍早也提出三點聲明加以駁斥。首先，包括總統府、國安會在日前在完成行政調查後確認並無政務、機要人員涉入私菸案，相關行政調查資訊並提交檢方，協助後續司法偵辦。

其次，總統府表示，國民黨團以府內人員或有吸菸習慣，惡意連結本案，但相關資訊錯誤百出，且不論相關人員是否吸菸，國民黨團指稱「名單上人員接受特勤人員貽贈公款私菸」，為不實抹黑，被點名人員皆未接受過特勤人員饋贈菸品。府方說，也請為操作輿論而惡意散播不實資訊的國民黨團，不要躲在言論免責權的傘下從事犯罪行為。

總統府強調，近日對於特定政黨及部分特定媒體有諸多不實爆料，司法相關單位皆已有所澄清，對於相關的不實指控除表達嚴正抗議，並將就錯假資訊可能造成不法侵害正式提出告訴。

遭指稱為癮君子之列的總統府發言人黃重諺嘲諷說，「曾參殺人、鬼月一樣要說人話」，所謂「癮君子名單」是錯誤百出。如果曾銘宗等幾位國會議員有質疑，歡迎具證提告，包括他在內，如果說明不實，這些政治幕僚願意承擔法律最嚴格的制裁」。他說，也請立委勇敢的走出言論免責權保護傘，若在司法調查後確認所言不實，請公開向社會道歉，並承擔政治責任。

同樣被國民黨點名涉私菸且在癮君子名單之列的總統府秘書長辦公室主任游尚儒則表示從未吸菸，更不可能在辦公室吸菸，也未收受過任何贈菸，更無涉入私菸案。

總統府並表示，儘管日前總統府已多次陳明府內、國安會並無政務、機要人員涉入該案，並由政風單位完成行政調查，全力配合司法偵辦，然而曾銘宗立委身為國會政黨黨團幹部，卻為了政治鬥爭，假借爆料之名，公開散佈不實資訊，惡意抹黑總統府相關幕僚涉入私菸案。對此，總統府幕僚決定由秘書長辦公室主任游尚儒為代表，委任律師黃帝穎正式向散佈不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重誹謗罪的告訴，並於台北地檢署完成遞狀，後續不排除視案情發展追加被告。

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