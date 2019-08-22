私菸案》指購菸經費來自特勤小金庫 藍委爆總統府「癮君子名單」

2019-08-22 12:25

〔記者陳昀／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案已滿1個月，立法院國民黨團今天召開記者會宣佈收到總統府內的檢舉信，內容爆料走私香菸的金費來自「特勤小金庫」，並列出府內的「癮君子名單」，要求檢調、審計部儘速查清。

國民黨團總召曾銘宗表示，來自總統府「深喉嚨」的檢舉信清楚指出，私菸案爆發後，總統府將風向導向府外國安特勤人員、憲兵、警察及退休特勤軍警憲的團購行為，再誘導媒體朝華航、外交部等內部人員違法團購，以擠牙膏方式，指導及施壓檢調，干涉司法獨立，無非是護主心切。

曾銘宗說，「深喉嚨」還指出，總統府第一時間下達指示清除相關證物，並要求府內涉案人員一律封口，造成府內人人自危、陷害基層員工情況急迫，因此才勇於挺身所知情況公諸於世。

曾銘宗表示，「深喉嚨」所提供的資料顯示，走私菸品部份資金來源包括「特勤人員公積金」和「專案犒賞獎勵金」，並提供總統府「長官們」的抽菸名單和抽菸位置，真實性頗高，要求總統府立即公布團購10009條私菸人的姓名與數量，以及私菸的金流，並要求檢調深入調查，私菸案是否涉及圖利罪嫌？

國民黨立委費鴻泰表示，所謂「特勤小金庫」來自國宴期間專案獎勵金、年節加菜金、三節獎金等雜支餘額，長年累月而來，大都以對外公關使用較多，私菸案爆發後，總統府僅公布7千多條私菸由哪些人購買，至於剩下2千條私菸的購買人，總統府外界僅給個「8」代號，這個「8」是誰？總統府不要再「欲『脫』之罪何患無辭」，必須向國人交代清楚。

立委賴士葆要求說明，「特勤小金庫」除了買私菸，是否還有購買其他的物品？還做了那些「壞事」？並呼籲檢調，不可被總統府「先射箭再畫靶」所侷限偵辦範圍，不可以只辦軍人，千萬不要有「刑不上總統府」情事發生，讓人民無法接受。

立委林奕華表示，私菸案發展之初、檢調尚未介入時，總統府就先定調沒有總統府高層涉入，顯然蔡英文早已替私菸案設下停損點，現在連前總統陳水扁都認為陳菊下台才有利釐清案情，顯然這顆「大石頭」就是陳菊，蔡英文應立即將阻礙檢調辦案的大石頭給搬開，要求秘書長陳菊下台，以利私菸案後續調查。

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