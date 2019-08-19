點名泛公股36人酬庸 藍委：下架民進黨

2019-08-19 12:05

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020年大選，藍綠攻防逐漸加溫。立法院國民黨團今點名財政部、交通部、經濟部等部會旗下泛公股公司的董事長、總經理，有36人是酬庸綠營人士，甚至還有一人身兼兩間公司董事長、總經理職務的情形發生，形同酬庸大爆炸，呼籲民眾明年用選票下架民進黨。

立法院國民黨團今早召開記者會表示，財政部、交通部、經濟部等部會旗下泛公股公司董事長、總經理、共有36位是顏色正確但專業堪慮的酬庸情況，國民黨團總召曾銘宗批評，蔡政府酬庸大爆炸，用人不避諱，也不在乎外界觀感，到處都是「吳音寧們」。

曾銘宗也點名曾任扁政府時期最後一任勞委會主委、立委的台翔航太工業公司董事長盧天麟，同時兼任台翔總經理、亞洲航空公司董事長、總經理共4職務，「到底領幾份薪水？」、「他有航空方面專業嗎？」還曾挪用公款幫助「長昌配」助選被判刑，「蔡政府要酬庸也不要酬庸到這種程度，看了都想吐！」

曾銘宗說，泛公股公司董事長、總經理平均月薪15萬至25萬元，民進黨大肆酬庸自己人，有害經營效益提升，對不起基層員工和廣大的投資大眾，呼籲全國民眾，明年用選票下架民進黨。

國民黨立委賴士葆批評，民進黨的用人是先看顏色不看專業，去年1124民進黨大敗後，變成「敗選者聯盟」，票輸最多的蘇貞昌當行政院長，陳其邁丟掉高雄當行政院副院長，林佳龍輸掉台中當交通部長，就是道道地地的酬庸，上樑不正下樑歪，各單位看到後，用人就看政治忠誠度，其他變得不重要。

國民黨立委費鴻泰指出，台灣菸酒公司董事長丁彥哲做過雲林縣副縣長、民政局長，上任後做的事情是配合民進黨把日本清酒的稅降低，未來菸酒公司的清酒會斷送在他手裡﹔台北101金融大樓公司董事長張學舜曾做過立委，看不到專業在哪，只看到都在幫民進黨打選戰。

費鴻泰也說，泛公股公司有65歲以後不得出任董監事的慣例，但民進黨讓75歲的林陵三出任中華顧問工程公司董事長、70歲的葉菊蘭出任華膳空廚董事長、79歲的吳榮義出任台杉投資管理顧問公司董事長，沒有考慮提攜後進，把這些位子視為袋中物，「什麼都要，只有臉不要」。

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