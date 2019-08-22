時力批民進黨打破協議 林飛帆這樣回應…

2019-08-22 18:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨天通過台北市立委第七選區（信義、南松山）提名台北市議員許淑華，時代力量今天指民進黨「打破本月初兩黨主席對談的協議」、深表遺憾。民進黨副秘書長林飛帆受訪時回應，相信時力內部要先討論具體和民進黨在選區協調上的意見，有明確方向後，民進黨會再有討論。等時力有確定方案後，才比較能夠對話。

民進黨主席卓榮泰本月初與時任時力黨主席邱顯智會面，兩人達成「明年立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，時力則在今年4月提名律師陳雨凡參選台北市第七選區立委。

林飛帆表示，陳雨凡有提到，願意和民進黨做協調。他相信時代力量內部要先討論具體和民進黨在選區協調上的意見，或許等他們討論清楚、有明確方向後，民進黨會再有討論。等時力有確定方案後，才比較能夠對話。

此外，民進黨秘書長羅文嘉昨天指出，時力立委黃國昌不競選新北市第十二選區立委連任，民進黨「當然要提人」，不能讓給國民黨，時力今天也批評，這是「輕看時代力量長期的耕耘」。

林飛帆對此回應，羅文嘉昨天說得很清楚，當初民進黨主張是有現任立委的選區都不提名，但黃國昌已宣示不選，情況有所變動。若大家未來對選區協調有任何意見，兩黨或許以後還能再對話。

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