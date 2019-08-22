中國施壓強拆我經濟部展牌 我駐泰代表批蠻橫無理

2019-08-22 16:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕經濟部工業局今率台商參加泰國智慧城市國際展，但卻因設展招牌上的「經濟部」文字，引來中國不快，進而施壓主辦方要求更改，最後使台灣館招牌遭到強拆。駐泰代表童振源今天抗議中國無理打壓，破壞單純的國際科技產業展覽活動，傷害各方利益及台灣人民情感。

泰國數位經濟與社會部辦理東協智慧城市網路研討會與相關展覽，經濟部工業局系統整合辦公室（SIPA）今（22）率8家台灣資通訊及系統整合廠商參加，台灣亦是東協10+3國外唯一的外國展館。

但卻因台灣館名上有「經濟部」三個字，主辦單位向我方說，因中國抗議、要求立即撤下。資策會說，我方當時立即表達強烈抗議，並表示館名先前已獲主辦單位核可，且台灣國格不容退讓，但主辦單位仍強制撤下展牌，我經濟部人員、參展團體表達嚴正不滿，並離席表示抗議。

駐泰代表童振源今對此表達抗議，同時感謝參團人員捍衛國家尊嚴及雙方協議的堅定立場。童振源透過駐泰代表處新聞稿指出，會繼續向泰方抗議及溝通，希望能順利解決中國對台灣的蠻橫無理打壓行為，破壞單純的國際科技產業展覽活動。

駐泰代表處說，駐處過程中除與泰國政府相關單位及台灣參展單位密切聯繫，也請我團秉持維護國家尊嚴原則處理本案。駐泰代表處要求中國，勿再打壓及干涉台灣與泰國發展經貿與科技實質關係，傷害各方利益及台灣人民情感。

經濟部系統整合推動辦公室（SIPA）則強調，此次智慧城市國際會議與展覽是東協官方正式會議，台灣資通訊實力國際不容忽視，中國藐視台灣國格、強制要求主辦單位撤拆館名，實為無理之舉，我方表達高度不滿與最嚴正的抗議。

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