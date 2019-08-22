核四假議題？》韓國瑜提有條件重啟核四 綠營批「被核電綁架」

2019-08-22 15:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團幹事長管碧玲、民進黨立委葉宜津與陳亭妃今召開記者會，質疑國民黨總統參選人韓國瑜重啟核四的能源政見，更痛批韓國瑜身為總統參選人，卻挑起區域對抗，根本是「失格」。

管碧玲說，她對韓國瑜國政顧問團總召張善政感到驚恐，能源政策應該具備前瞻視野，但韓國瑜提出的政策內容卻「退步到被核電綁架」，原為國家資訊長的張善政，「退步成為核電推銷長」。

韓國瑜今與國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、顧問黃士修進行首波國政開講直播，公布能源政策。韓國瑜在直播中除主張在安全無虞、人民同意的兩個條件下，支持重啟核四外，也當場簽署重啟核四連署書，呼籲外界響應。

民進黨立委今召開記者會，幹事長管碧玲批評，身為總統候選人，應把台灣電力調度視為一體，但韓國瑜卻將此簡化為南北對抗，逼北部人「自己吞下核四廠」；管碧玲質疑，「作為總統，各縣市難道不是都是你（韓國瑜）的人民嗎？」

民進黨立委葉宜津則提出三大欺騙，指韓國瑜稱核廢料能送到國外處理的說法是欺騙人民，葉宜津說，國外能將核廢料做初步處理，但最後還是要運回台灣，台灣還有多少無人島能放核廢料？此外，葉宜津也說，韓國瑜稱上任後要將核電的比例提高到50%，但目前核電僅占台灣發電比例10%，韓國瑜是否能對外說明，50％的核電從哪來？「難道還要在其他地方蓋核電廠嗎？」

民進黨立委陳亭妃則說，韓國瑜今日提出的能源政策是「打臉馬英九、抄襲蔡英文」，批評韓國瑜提出的諸多補助計畫，民進黨政府都已經在做，呼籲韓國瑜召開國政記者會前「請先把民進黨政策好好讀一遍」。

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