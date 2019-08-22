台南捷運紅線可行性研究流標、綠線穿舊城區爭議大

2019-08-22 10:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南啟動捷運規劃，將於8月26日舉辦論壇之外，穿過舊城區的綠線路線最受爭議，南市捷運工程處研擬5個替選方案，也排定9月2日舉辦首場說明會，希望能夠在推動過程獲得「民意說話」助攻前進。

不過，南市捷運第1期藍線延伸線及紅線可行性研究案招標，6月下旬第1次招標就流標，已進行第2次公告招標，將於8月28日開標，外界關注。

南市捷運工程處說，流標原因主要是國內各地都有軌道建設進行，顧問公司實在忙得不過來，加上工作內容還要提行銷策略，業者投標興趣不高，已積極邀請各家顧問公司參與投標，希望屆時順利標出去。

經過舊城區的綠線，原規劃路線經過西門路、成功路，引發沿線店家居民反對，南市捷運工程處提出替選方案，啟動分區說明會之外，成功大學及台南應用科技大學共同舉辦「台南先進大眾運輸系統發展前景論壇」，邀請產、官、學界為台南捷運願景把脈。

南市交通局表示，針對軌道系統、財務永續、景觀衝擊影響和設計、長期都市計畫與軌道運輸系統結合，以及民眾最關切的軌道系統型式選擇和路線初步規劃等議題，進行專題演講及討論，並且開放民眾報名參加，透過充分討論及經驗分享，作為後續推動捷運的施政分針參考。

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