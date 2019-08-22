繼108輛戰車... 美售台F-16V讓中國更崩潰 原因曝光！

2019-08-22 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院批准80億美元對台軍售案，包括66架F-16V戰機、75具奇異公司發動機和其他系統，對此中國再度跳腳，其外交部發言人耿爽嗆聲，中方將採取一切必要措施，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。有外媒引述專家分析美售台F-16V讓中方更加跳腳的原因。

美國務院7月8日批准約22.2億美元（約新台幣688億）對台軍售案，包括108輛「M1A2T」戰車、刺針飛彈、拖式飛彈、標槍飛彈等。8月20日美國政府告知將出售80億美元（約2500億台幣）F-16V戰機予台灣，為川普政府任內第五度對台軍售。

他分析，美售台108輛M1A2艾布蘭戰車，當時中國雖反彈，但沒有像這次急得跳腳，主要是因這批F-16C/D，比以前賣給台灣的F-16A/B性能更强，不僅防禦功能，油箱加大，航程和作戰半徑增加，還能裝載10枚中程或短程飛彈，射彈後會自己追蹤目標，此外電子作戰和反電子作戰系統，及干擾敵人飛彈能力都增强。當解放軍進犯台海中線，就能攔截展開反擊，殲-20不一定能打赢台灣新購的F-16V。

陳一新提到，國內幻象-2000戰機早該升级，但法國百般刁難，如今美國售台F-16C/D，台灣對法國因此多了談判籌碼。

報導也引述軍事評論家施孝瑋說法，他指出F-16V配備紅外線，偵測敵軍匿蹤戰機能力加強，100公里左右就能抓到敵機，從空戰角度，若能發現敵方，代表擊中敵機、戰勝的機會大。雖然F-16V和中國的殲-20非同級戰機，但能力足以抗衡殲-20。

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