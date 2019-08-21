蘇嘉全妻洪恆珠參選文宣再曝光 綠委：相信有轉圜餘地

2019-08-21 23:18

［記者陳彥廷／屏東報導］立法院長蘇嘉全之妻洪恆珠，近期傳出有意以無黨籍身分參選屏東第1選區立委，這幾天新的競選文宣也曝光，她也帶著文宣跑基層，再度引發政壇關注。

洪恆珠的堅持，因為身分特殊，近期已引起地方綠營很大的討論，雖然洪恆珠透露，還要再看選民的反應才決定是否真的投入選戰，但最近立委候選人的文宣、名片等已經印好，她也跑基層尋求支持。

洪恆珠新的文宣以紫色為底，並寫上無黨籍，她也坦言，區域大還要再繼續努力，而且用無黨籍身分不會有太多的資源，用文宣宣示心意。

由於本次民進黨推出鍾佳濱尋求連任，國民黨則由前屏東市長葉壽山出線，選情在藍綠對決的情形就已激烈，若洪恆珠再加入、甚至還有蔣月惠等，局勢恐更難預料，而身為民進黨立院龍頭夫人的洪恆珠如果參選，地方更憂心可能造成綠營選票遭瓜分。

對此，屏東第3選區立委莊瑞雄則直言，洪大姐的執意參選引起地方很大討論，也讓黨內顯得困擾，蘇院長曾當面向他表示，很清楚就是支持黨提名的鍾佳濱委員，蘇震清也表態支持。

莊指出，當然洪大姐有自己的理想，但黨內會認為，她對屏東的重大建設有想法，是不是能夠跟蘇院長討論，蘇院長和蘇震清及他和鍾佳濱以及縣府等，都會全力促成，不過現在屏東的重大建設都只是預算排序的問題，而洪大姐這麼nice的一個人，這樣堅持黨內目前是也還不知道怎麼辦，但相信最後還是有轉圜餘地。

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