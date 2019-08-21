韓座車被裝追蹤器？ 王淺秋：是合理懷疑

2019-08-21 18:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝了追蹤器，引起軒然大波，高雄市新聞局長王淺秋今天傍晚親上火線說明，強調「追蹤器目前是在合理懷疑，有這樣的擔心，並沒有已經查到在引擎蓋或其他地方，但這個疑慮是非常高的。」

針對這個追蹤器目前在哪裡，高市府一直沒拿出來，媒體詢問王淺秋說：「所以是有沒有這個追蹤器？」

王淺秋回答說：「有很多疑似跡證，但還需要查證，所以市長第一時間說的很清楚，是可能被裝追蹤器，他自己很擔心，而不是說現在已經發現追蹤器了。」

王淺秋說，還原韓市長當時說的話，就是一個疑慮，只是大家聽他的話，爆料說已經被裝監視器，要求拿出證據來，加以追殺。市府這兩天的聲明也很清楚，「就是各種情勢底下的合理懷疑，有很多情資、黨政人士給他提醒，要非常注意這方面問題。」

媒體問說，所謂跡證，有沒有發現具體東西，例如異常的線路等？王淺秋回答說「這方面就不方便多說，我們的習慣是有一點東西，不會去告發，有具體東西，才會跟大家說明。」

媒體再追問同樣問題「所以現在是確實沒有追蹤器這個東西嗎？」王淺秋回說，目前沒有具體的，如果有查出來具體的，會跟大家報告。她再度重申，目前是有些跡證顯示，是有被監控的可能性。

王淺秋也特別澄清，她從來沒有說過在引擎蓋發現追蹤器，針對親韓的市議員陳麗娜昨受訪時說「我打電話進市府詢問，說打開引擎蓋就發現追蹤器」，王淺秋表示她無法評論。

至於是何時發現這件事的？王淺秋說，如果說是提醒，長期以來都有人在提醒，的確近2、3個禮拜的疑慮是更深點。

至於是哪幾部車有可能被裝追蹤器？王淺秋回答說，她就不再說明了，其實就是有一些疑慮跟跡證，既然還沒有要具體提出來，就讓大家有一個保留的空間。

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