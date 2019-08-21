韓市府促蔡政府宣示不監控 台灣基進：何不先宣示北京不監控

2019-08-21 17:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器，針對高市府今日發聲明，要求總統「別說一套做一套！」，促小英宣示不監控。台灣基進批說「韓國瑜何不先宣示北京不監控？」

總統府今天二度發聲明，呼籲韓國瑜趕快提告，高雄市新聞局也回擊說，當2011年蔡英文總統以在野黨身份，公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告？答案當然是沒有，運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？

高市府也呼籲蔡總統，既然也曾經身在被政治偵防的疑慮中，如今掌握國家機器更應該率先作表率，捫心自問是否要求相關單位對韓市長作監控，「並應主動宣示下令不讓國安情治單位介入選舉情搜監控相關人，而不是說一套做一套，逼著韓市長自己去作無謂提告」。

對此，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋指出，2011年蔡英文總統抨擊馬政府政治偵防時，就是以調查局的內部公文作為蒐證提告，並非韓國瑜所說的不提告。

他說，韓國瑜指控追蹤器至今已過24小時，仍未有人見到追蹤器蹤影，「喊抓賊的人難道不用先明確舉證？」韓國瑜身為直轄市首長、總統候選人，成天胡言亂語有失格調。

張博洋強調，韓國瑜在選舉過程中，常常身陷北京背後助選的疑雲，如今要參選台灣總統，若真心在意選舉公平，何不先捫心自問自己與中國的關係，並主動宣示請北京不要介入台灣選舉，別說一套做一套。

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