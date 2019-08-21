內幕曝光！曾挺韓國瑜還幫拉票 徵信社業者倒戈

2019-08-21 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期自稱車子被裝設「追蹤器」，並怒轟「國家機器」暗中監視，有位開徵信社的「前韓粉」對此在網路打臉韓國瑜，並提到自己在2018年「他媽的也是個韓粉」，但看了韓國瑜上任後的表現只能倒戈。

臉書粉絲專頁「立達徵信社」指出，追蹤器技術在10幾年前就流入民間，不是什麼特別的東西，也廣為各徵信社所使用，不可能所有被追蹤的對象都要說「是國家機器在打壓他」，且裝設位置會在底盤較隱密處，放在引擎上安裝、拆卸不便，且引擎高溫恐影響到儀器、車輛運作。

「立達徵信社」表示，「國家機器」可透過「手機三角定位」或「監聽」進行監控，「怎麼會用一般徵信社就可以用的方法？」，PO文的徵信社建議韓國瑜，如果發現自己被裝追蹤器，應在對方沒警覺的狀況下找專家反查追蹤器來源，現在大肆張揚反而打草驚蛇，「如果他跟他幕僚的腦袋只有這樣，那也實在滿有趣的」。

該徵信社業者坦言，「我去年他媽的也是個韓粉，每次到高雄的時候總想說服計程車司機或是小吃店老闆娘應該讓這個人做看看；那時就有人說他韓導我還嗤之以鼻，但是從五點聲明、說辦公室被裝監聽器（你有在那辦公？）、以及種種跡象...我只能說讓這樣選舉一百分，滿腦權謀的人擔任我們國家元首，必然是我們國家的重大危難！因為他心中只有自己，為了上位甚麼話都說得出、甚麼戲也都演得出來！」

「立達徵信社」臉書全文

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