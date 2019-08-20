澳洲前防長讚聲︰台灣是印太民主好例子

2019-08-20 16:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕澳洲前國防部長潘恩（Christopher Pyne）今出席「凱達格蘭論壇」時表示，澳洲視台灣為印太地區「理念相近國家」的一員，且雙方關係良好。潘恩也附和蔡總統所說，民主是太平洋地區最好的政府形式，「它確實有效，台灣就是很好的例子」。

潘恩今年5月卸下國防部長職務，首次訪問台灣，今天出席「凱達格蘭論壇」，並發表演講、接受現場提問。潘恩說，在印太區域中，「沒有人該做旁觀者」，這些國家當然也包括台灣在內。

潘恩談起澳洲與台灣關係密切，「是非常健康、強勁的關係」，例如澳洲是台灣在煤礦與能源方面的最大進口來源，澳洲與台灣間的學生交流和觀光旅遊也日益密切，人們談及度假打工時更會對數據感到驚訝，「因為第一名是英國，第二名就是台灣」。

潘恩也說，澳洲如今對台灣的熟悉程度更甚以往，不論在課堂、市集、酒吧或餐館，都有台灣人的身影。他從前擔任國防部長時沒機會到台灣來，「但卸任後我第一個訪問的，就是台灣」。

他強調，澳洲視台灣為印太地區「理念相近國家一員」，且雙方關係良好；澳洲也定期航行南海、台灣海峽和東海，向世界展現國際水域意涵，他也相信這些作為激勵其他國家這麼做，例如英國、加拿大、法國、美國與日本等國家，以持續提醒所有人「這些水域並不屬於特定國家」。

潘恩說，台灣人民是捍衛自身免於侵犯的區域典範，台灣是個蓬勃發展的民主國家，而正如蔡總統所說，民主是太平洋地區最好的政府形式，「它確實有效，台灣就是個很好的例子」。

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