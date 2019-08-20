曝韓「最大問題」... 楊實秋指這2人言行恐重創韓選情

2019-08-20 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕帶職參選總統的高雄市長韓國瑜日前被爆過年打麻將、太太李佳芬與「男性友人」十指緊扣照等事件，引發輿論熱議。不過，前藍營人士楊實秋同名粉專今發文指稱，若過度著墨在此「似乎有些小家子氣」，並點出韓「最大的問題」以及恐重創其總統選情的人物言行。

臉書粉專「楊實秋」表示，綠營如果過度著墨在李佳芬交友、韓國瑜過年打麻將等，似有些小家子氣，楊認為「今天重創韓國瑜總統選情，是他的夫人李佳芬的言論，以及侯友宜的言行」，並稱韓「最大的問題是他的能力與態度」。

臉書粉專「楊實秋」指出，去年選舉前韓拜託高雄市民給他服務的機會，順利當選後，「理所當然為高雄市民做事、發聲、解決高雄市大大小小問題，何來李佳芬所言『大家想盡辦法困住韓國瑜』？」

臉書粉專「楊實秋」接著提到，當侯婉拒韓新北競總主委一職，並稱以新北市政「第一優先」時，對比韓「又是格外諷刺」。楊另稱，去年韓流未颳起前，侯已是藍營當時的政治明星，選舉過程侯的選情也相當穩定，「但韓粉卻說侯友宜忘恩負義時，侯友宜心中作何感想？」

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