韓自爆座車疑被裝追蹤器 綠議員代報案查真象

2019-08-20 13:13

〔記者黃佳琳、洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今公開爆料，稱自己的座車可能被「國家機器」安裝追蹤器，檢警事後指稱未接獲相關情資，為顧及韓市長人身安全，民進黨高雄市議員邱俊憲已幫市長報案，請警方儘速偵辦

邱俊憲說，韓市長今天說他的座車被裝追蹤器，這是何等嚴重的事情，這不只是市長維安問題，更讓市民人心惶惶、社會動盪不安；市長的安全人人有責，他也幫韓市長線上報案完成，請高雄市政府警察局儘速查個水落石出。

追俊憲並批韓的隨扈是塑膠做的嗎?真有此事就要拿出證據。（13:32更新）

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