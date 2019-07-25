稱國民黨2020已經提前打包！藍營前議員：還真有點心酸

2019-07-25 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫日前曾說，鴻海集團創辦人郭台銘若出來選2020年，那國民黨就打包了。對此，前國民黨台北市議員楊實秋說，事實上，上週一7月15日國民黨決定提名韓國瑜參選總統時，2020已是提前打包了。楊實秋也說，「國民黨，這個曾經我加入40年的政黨，我親眼看到他埋葬自己，坦白說還真有點心酸」。

楊實秋22日在政論節目《突發琪想》中提到，朱立倫說如果郭台銘脫黨參選，國民黨就打包了。楊實秋說，「我要告訴朱立倫，上個禮拜一（15日）國民黨就打包了」。他說，選舉有時候不是站在有多少人支持，而是有多少人討厭。「韓國瑜去年靠『討厭民進黨』拿到89萬張票，現在全國最大黨叫作『討厭韓國瑜』」。

楊實秋說，國民黨提出這樣的民調，讓韓國瑜天下無敵，「連蔣經國出來都選不過」。上禮拜韓國瑜奪48％支持，小英只得16％，結果民調結束，等電話的去睡覺、去看電影了，「馬上穿幫了」，所以不要郭台銘，「韓國瑜你結束了你自己」。

楊實秋指出，韓國瑜的選民中，中間選民投降了，年輕人跑光了，韓粉在他眼中看來就是「神風特攻隊」，很忠心、很壯烈，坦白說也很感人，「但是靠神風特攻隊無法打贏選戰」。

楊實秋說，韓國瑜就是一顆原子彈，把國民黨炸得寸草不生。對於國民黨公布的初選民調，他質疑，全世界有這麼荒唐的民調？「你用這種民調，就是宣布國民黨走到了墳墓裡面」。楊實秋也說，「國民黨，這個曾經我加入40年的政黨，我親眼看到他埋葬自己，坦白說還真有點心酸」。

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