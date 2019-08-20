挺港人！蔡英文：期盼今天的台灣 可以是明天的香港

2019-08-20 13:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「日本自由民主黨青年局局長佐佐木紀眾議員」時再度提及香港情勢說，台灣曾經走過艱辛的民主道路，我們和日本一樣長期堅持民主自由的價值，因此，我們很關心香港情勢的發展，也堅決守護台灣的民主和自由，期盼「今天的台灣，可以是明天的香港」。

總統致詞時首先歡迎佐佐木局長率團來訪。每一年，她都會與自民黨青年局的訪問團見面，感謝青年局對深化臺日關係的努力，也很高興能與年輕的國會議員、地方議員及幹部們見面。

總統指出，台灣和日本的交流是非常頻繁又密切。本月台灣剛主辦完「亞太國會議員聯合會」（APPU）年會，日本是出席國家中規模最大的代表團，由山口俊一眾議員率團，在座武井俊輔議員也有出席。

總統進一步表示，今年APPU年會以「海洋民主及永續印太」為主題，這是台灣和日本共享的理念。明年，APPU年會將由日本主辦，我們期待台日之間可以透過國會交流，一起促進區域內更多國家的永續發展。

總統也恭喜自民黨，在7月參議院選舉獲得好的結果，在安倍首相領導下，持續穩定執政。安倍首相長期穩定的執政，對台日關係發展，以及對於區域和平與繁榮，都是相當正面的因素。

總統說，台灣曾經走過艱辛的民主道路，我們和日本一樣長期堅持民主自由的價值，因此，我們很關心香港情勢的發展，也堅決守護台灣的民主和自由，期盼「今天的台灣，可以是明天的香港」。

總統也說，希望透過自民黨青年局優秀成員的影響力，能讓台日關係穩健發展，促成兩國在各個層面更多的合作，也共同守住區域內的民主與和平。

總統強調，我們也期待能加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在變動的國際經濟局勢中，和以日本為首的國家，一起創造多贏局面。台灣有能力為日本及區域經濟做出正面貢獻，她希望能就此也聽聽佐佐木局長及訪團成員的建議。

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