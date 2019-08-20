捲土重來！國民黨標售第一批13筆不動產 9月開標

2019-08-20 12:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨原本6月初要公開標售第一批底價總計3億8455萬元的43筆不動產，由於其中市價行情較高的40筆被304位已退休或離職的前黨工申請查封，導致標售作業緊急喊卡，最近捲土重來公告標售位於台東縣、台南市、花蓮縣、高雄市、澎湖縣等13筆不動產，領表時間自本月19日起至9月12日止，預定9月19日開標，依照國民黨所訂開標底價計算，總計1692萬元，如果順利標售出去，將是國民黨主席吳敦義任內第一批大量標售出去的黨產。

國民黨行管會主委邱大展表示，這批待標售的不動產事前都有經行政院不當黨產處理委員會核准，而且沒有被離退黨工查封，未來拍賣價金扣除估價、拍賣等作業費用後，全數將匯入國民黨永豐銀行帳戶，做為大量解僱離退黨工及優存、月退人員給付費用。

這13筆不動產分別為：台東縣卑南鄉梅園段第581地號土地（面積79.03平方公尺），台南市玉井區玉南段第158建號建物（面積280.66平方公尺），花蓮縣瑞穗鄉瑞美段第293建號建物（面積253.63平方公尺），花蓮縣豐濱鄉豐仁段第51、42、46地號土地（面積合計1026.19平方公尺），高雄市鹽埕區大智段第373、373-1、374、374-1、375、375-1地號土地（面積合計128平方公尺），以及門牌號碼為澎湖縣西嶼鄉池東村21-1號之建物（未辦理保存登記，面積約209.2平方公尺）。

配合「政黨法」規定，政黨不得持有辦公室以外的宿舍及土地，應於今年12月4日落日條款到期前完成處置，國民黨報經行政院不當黨產處理委員會核准，並經不動產估價師聯合事務所估價程序，以及國民黨「不動產處分專案小組」審核、中常會通過後，行管會才正式交付公開標售。

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