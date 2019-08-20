公文疊疊樂被小英酸借來照相 韓國瑜：只是呈現一個反差

2019-08-20 11:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天透過直播秀出成堆公文，引爆堆公文話題，總統蔡英文質疑那麼多公文，不知道是還沒批、還是借來當道具的？韓國瑜今指出，只是呈現一個感覺、一個反差，讓外界知道公文批越多、不代表效率越好。

為反擊行政院長蘇貞昌日前指「自己批的公文常常要分好幾批抱進來，堆起來比人還高」，韓國瑜昨（19）不甘示弱站在公文旁開起直播，把跟他一樣高的公文堆出來，說要跟蘇貞昌PK一下，並寫下「勵志當全台灣最認真的市長，如果認真程度是看公文數的話」。

總統蔡英文今回應媒體時幽默指出，「他的影片有正面訊息，就是要把市長好好做好，他還有3年多可以證明」。

蔡英文進一步指出，「我也看到那張照片了，那麼多公文不知道是還沒批的、還是從其他地方借來照相的」。

韓國瑜今對此指出，以前蘇院長、大家都說他把自己當成蘇課長，自己是希望整個政府部門跟民間能了解，不是說批公文批得越多，代表行政效率越高，應相信文官體制、分層負責，還有高度的授權尊重。

此外，前一陣子大家抨擊韓國瑜，都認為公文越多越認真，透過直播只是要特別把這個公文堆出來，呈現一個感覺、一個反差，就是公文批越多，並不代表效率越好。

他認為，如果每天一個首長膩在公文海裡，並不能帶來強大的行政效率，只是要凸顯這情況，其它沒有別的意思，昨天堆出的除了公文，還有民眾的書信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法