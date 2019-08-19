公文PK賽》林右昌搭車沒閒著 前幕僚：好市長不能只靠顏質

2019-08-19 21:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕高雄市長韓國瑜聲稱一天至少批10件公文，今天直播亮出堆得等身高的公文；基隆市長林右昌前機要秘書林宜錦今晚也在臉書貼出照片，畫面中林右昌利用跑行程空檔在車上批閱公文。林宜錦說，公文量之多，讓林右昌常常得抱著一疊在公務車上看、周末還要回辦公室加班，有些地方人士還會抱怨「以前的市長都會出來喝酒，哪裡需要批公文」？

林宜錦說，也許大家以為韓國瑜、宜蘭縣長林姿妙批公文的狀況很扯，但「說真的，這可能真的是KMT一些執政縣市首長，長期以來的執政實情」。他回憶，2014年基隆換市長之初，林右昌為了快速並鉅細靡遺地掌握市政及政策執行情況，因此要求上任後三個月內所有公文都要送進市長室親批。

林宜錦說，那時她跟另一位同事每天主要工作之一就是得把送來的公文全都先看過一遍，根據執掌分案，然後將複雜的內容先做摘要、劃重點，有爭議或內容不清楚的，就要邀請承辦人及相關單位到市長室說明（重大的案件，市長甚至需要親自主持跨局處會議），在幕僚都盡量做完前置理解後，市長也會一一親自看過、批示。

林宜錦表示，當時的公文量之多，除了讓市長常常得抱著一疊在公務車上看、周末回辦公室加班外，更時常得婉拒一些地方上的公關行程。有些地方人士看到市長上任後不少行程無法親自前往，就跟代表市長前往致意的秘書抱怨。他們說，以前的市長都會出來喝酒，哪裡需要批公文，「卡早的市長，攏嘛甲印仔交乎秘書來蹬蹬ㄟ丟好啊！市長哪有咧自己批公文的啦！」

「那就是2014年以前的基隆啊。」林宜錦感嘆，一個城市的進步，背後有多少的加班與努力。另外，對於最近林右昌近日被挖出30年前神似男星的年輕舊照，林宜錦也說，市長真正好的地方不是靠顏質、青春或口號，而是背後不為人知的認真及努力，這才是讓城市進步的關鍵。

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