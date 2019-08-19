朱立倫籲支持香港反送中 藍青壯派呼應

2019-08-19 19:19

〔中央社〕正在訪美的前新北市長朱立倫表態支持反送中，國民黨台北市議員徐巧芯今天也在臉書上表示，「正藍國民黨應支持港人爭取自由法治，共產黨才是完全反對反送中」；立委柯志恩也認為，國民黨應在反送中事件上有更明確的表態。

香港因修訂逃犯條例引發持續兩個多月的「反送中」抗議潮，成為全球矚目焦點。民進黨大力聲援反送中，國民黨則重申反對一國兩制。

正在訪美的朱立倫表示，日前在反送中事件發生的第一時間，他就在臉書發表聲明堅定支持反送中，他認為，堅持民主、自由、人權、法治，應成為國民黨共同的立場。

媒體詢問有關此事對2020大選影響，朱立倫說，民進黨會政治操作，但反送中不應該是單一政黨選舉操作，國民黨若有明確的態度，可降低民進黨操作選舉的空間。

國民黨立委柯志恩認為，港人的反送中運動並非是要港獨，而是追求民主自由，國民黨應在反送中事件上應有更明確的表態，支持追求民主自由、反對迫害打壓，與國民黨立場一致，單僅強調反對一國兩制無法說服大家。

柯志恩表示，民進黨不斷訴諸「今日香港、明日台灣」，國民黨可以強調，香港與台灣體制完全不同，不應相提並論；另民進黨盼台灣能靠外軍援助，國民黨可以凸顯，從香港的例子可見並非如此。

國民黨台北市議員徐巧芯則在臉書上表示，「正藍國民黨應該是支持港人爭取自由法治，共產黨才是完全反對反送中。我加入的是國民黨，不是共產黨。」

對於黨內盼國民黨在反送中事件有更清楚的表態，國民黨文傳會代理主委程美華重申，國民黨的兩岸論述就是一中各表的九二共識，反對一國兩制；對於港人爭取權利國民黨予以尊重，也呼籲大陸當局正視民意，並盼港府和民眾理性溝通，讓事件和平落幕。

國民黨主席吳敦義6月回應反送中事件時表示，從香港反送中運動越演越烈，就知道中國大陸連對港澳實施所謂「一國兩制」都是虛言，在一中各表的基礎上，維護兩岸穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

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