與台灣斷交投奔中國 「被仙人跳」慘況曝光！

2019-08-19 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕去年薩爾瓦多、多明尼加、布吉納法索等國相繼與我國斷交，當時外交部長吳釗燮就指出，薩國政府不斷要求大量資金援助，可能導致兩國陷入債務風暴，也強調，台灣不會進行金援外交，與中國進行金錢競逐；如今有媒體批露，許多與台灣斷交後改與中國建交的國家，被中國開空頭支票，建設也因此停擺。

據《Yahoo奇摩新聞》報導，薩爾瓦多曾與台灣有長達85年的邦誼，但在前年還是友邦關係時，就向我方提出大量資金援助，甚至不答應就狠心斷交。

如今，薩國即將上任新總統布格磊指控，中國靠著推動建設帶來債務，操弄他國，未來若中國不尊重薩國，將不再維持邦誼。而薩國在去年片面終止與我的自由貿易協定（FTA）後，也引起當地產業反彈，向憲法法庭提告指控政府。

另外，哥斯大黎加在2007年與台灣斷交後，中國承諾援助4億美元蓋高速公路，如今10年過去，沒有一點下文，當年哥斯大黎加興高采烈地開工後，卻連個橋墩都沒造出來。

聖多美普林西比當年曾向我國要求2.1億美元金援，遭到我國「堅持健康外交」為由拒絕。斷交後，中國藉機承諾提供1.4億美元，但目前也沒有具體動工時間表。

馬拉威總統也對與台灣斷交一事後悔，指出中國的空頭支票讓他們進退兩難，除了得接受中國的脅迫，也得不到中國實質的幫助，讓國內民不聊生。

財經網美胡采蘋也對此發表看法，表示此新聞「充滿各種療癒資訊」，直言，這些與台灣斷交的國家，被北京建交不理的狀況，就像「每個人都要為自己的感情負責，有那個變心的膽，就要有被仙人跳的覺悟。」。

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