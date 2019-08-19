不可能邊當主席邊選舉 陳惠敏：不會選時力黨主席

2019-08-19 14:30

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量預計明天召開決策委員會，預計討論黨主席人選等相關事宜；立法院時力黨團主任陳惠敏稍早表示，慰留邱顯智仍是第一要務，距離明年大選只有5個月，陣前換將不是一件好事；至於若邱顯智不接受慰留，是否有意競逐黨主席？陳惠敏則說：「我不可能一邊選立委、一邊擔任黨主席，我不會參選」。

陳惠敏指出，對她來說，慰留邱顯智還是她的第一要務；陳說，邱顯智在發完聲明後，還沒有其他對外的表示，那我們用各種方式，傳簡訊、丟訊息或想辦法碰面等，還是覺得說，距離明年選舉只有5個月，陣前換將不是一件好事，所以目標都還是全力慰留。

針對黨內決策委員林亮君表態參選黨主席，陳惠敏說，現在其實都還沒有看到報名黨主席的任何資料，她有看到對方的聲明，聲明裡面主要還是一個對黨很強的感情，這部分是非常肯定的，其他的想法還沒有很具體看到。

媒體詢問，若邱顯智不接受慰留，身為決策委員之一，是否有意願競逐黨主席一職；對此，陳惠敏強調，這部分她已經講過很多次，「我不可能一邊當主席、一邊在鳳山選舉，這是不可能的事情，所以我不會參選」。

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