國家機器在忙啥？陳其邁：照顧每一位百姓確保安全

2019-08-18 20:39

〔記者陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將被民眾拍照爆料，面對外界質疑反聲稱被國家機器監控；對此，行政院副院長陳其邁今日在臉書發文強調，國家機器在忙什麼？照顧每一位百姓、確保人民安全，這就是國家機器繁忙的日常。

陳其邁在貼文中表示，「先講結論：國家機器從週一到週日都沒有休息，讓人民安居樂業」，連日來，受到西南氣流影響，中南部山區斷斷續續下著雨，他下午到台20線工地為大家打氣，謝謝他們堅守崗位，努力的搶修搶險。

陳其邁指出，高雄桃源區玉穗溪與荖濃溪交匯處，每遇豪雨就經常發生坍方，土石流從玉穗溪谷沖下，公路總局擔心台20線勤和路至復興的便橋被沖斷，趕緊封路進行疏濬。

陳其邁說明，因為這條路，是從梅山到桃源市區的唯一一條道路，為了確保用路人交通安全，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段的工作人員，已經進來桃源山區趕工五、六天。

現場同仁告訴他，他們每天從鳳山、寶來、高樹來，不眠不休、天天趕工，為的就是要讓這條對外聯繫的道路盡快修復。

陳其邁也說，接著他跟立委邱議瑩到旗山溪洲視察去年剛完工的新光、鯤洲二處抽水站，瞭解抽水作業情形。

陳其邁提及，這裡抽水量原為每秒0.9立方公尺，現改建為固定式抽水站，最大抽水量提升至每秒6立方公尺及3立方公尺，大幅提升排洪效率，減少水患。「照顧每一位百姓、確保人民安全，這就是國家機器繁忙的日常。」

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