韓國瑜遭質疑市政丟給下屬 推翻正常市長會做的事

2019-08-18 11:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被媒體拍到上班在家，高雄發生土石流、積淹水又農損，假日也要北上拚選舉，還自爆每天批10件公文，臉書社團「高雄好過日」質疑韓國瑜混水摸魚，早上翹班、晚上喝酒、假日落跑選舉，市政丟給下屬，推翻正常市長會做的事，提醒他把市長做好，沒那麼難 。

「高雄好過日」表示，所有認為正常市長會做的事情，已經完全被韓國瑜推翻，包括「真市長」陳其邁假日勘災、韓國瑜假日落跑，市長早上辦公、韓國瑜早上打混，市長處理政務、韓國瑜覺得不太正常。

「高雄好過日」說， 就算山區發生土石流，韓國瑜假日還是堅持要拚選舉，沒造勢也跟黨國權貴吃豪華日本料理，卻不肯留在高雄。對此，韓國瑜嗆聲「難道不能用假日來選舉嗎？」

協會指出，韓國瑜被踢爆早上翹班在家，中午用公務時間和競選團隊成員會面，下午才去公開行程，被媒體抓包後，不但不慚愧，團隊還表示「市長是責任制不用上下班！」，問題是韓國瑜才說他是上下班制假日可以選舉。

反觀陳菊市長12年來早上8時開晨會討論協調市政，週二9時還要接著開市政會議，若有受關注焦點事件，首長7時要聽市長指揮，一早就得緊急處理。

協會表示，市長每天都要批公文，韓國瑜被爆料市府大部分業務只到副市長決行，市長根本不太管事，韓國瑜怒嗆每天要批10件公文！反被桃園市長鄭文燦每天批4、50件公文打臉，其他六都市長也是韓國瑜的數倍。夫人李佳芬幫丈夫說話「批太多公文不正常！」

「高雄好過日」質疑韓國瑜混水摸魚、早上翹班、晚上喝酒、假日落跑選舉，市政丟給下面的副市長和其他公務員，這樣是正常的嗎？台灣的市長如此，如何成為家長教育小孩的典範？ 選民能夠忍受兩大黨之一提名這種候選人領導國家嗎？

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