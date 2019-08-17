中市大肚淹水 網友質疑市長盧秀燕跑去土風舞聯誼

2019-08-17 22:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天（17日）持續下豪大雨，包括北區洲際棒強場、大肚區沙田路都積水或淹水，網友與居民也興起頗深的「怨念」，更有網友查閱台中市政府網站，發現「媽媽市長」盧秀燕的行程，竟是土風舞協會的聯誼活動，不過，盧秀燕雖未於今天傍晚視察淹水與積水地區，但她在臉書中，早於昨天清晨1時許，就提醒台中市民注意豪雨，中市各局處都加強整備、掌握水情，大肚區興和路地下道也因大雨驟降而封閉。

市議員張家銨於今天傍晚6時，於臉書中張貼大肚等地區淹水或積水狀況，包括大肚沙田路二段，因排水不及而積水，不過，雨勢減緩後，積水就逐漸消退，另有網友貼出洲際棒球場附近積水狀況，依台中水情APP的訊息，中市於今天下午6時以後，南屯區知高圳水位達黃色警戒，大肚區嵌仔腳坑排水的中游，已經達到紅色警戒，中區綠川民族橋的水位也達黃色警戒，但全台中市都沒有災情。

另外，盧秀燕也於昨天（16日）清晨於臉書強調，已經指示市府各單位加強整備，並嚴加掌握水情，各抽水站人員均進駐中，請市民朋友外出注意安全，市府持續待命及應變。

不過，部分網友與市民似乎被積水、淹水引發頗深的怨念，查詢發現盧秀燕今天傍晚行程，竟是土風舞協會的聯誼活動，更有網友質疑，雨下得頗大，市府今天上午10時的LINE，還在宣揚購物節，忍不住高喊「呼叫媽媽市長」。

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