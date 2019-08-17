辣台妹開講：香港證明一國兩制是… 台下女生秒喊：嚎洨

2019-08-17 19:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文今天在台中舉行「辣台派開講」，特別提及香港反中事件，反擊在野黨竟比喻「她撿到槍！」她說，如此嚴肅之事，全世界都在關心「證明一國兩制……」，話還沒說完，這時台下有年輕女生接話喊，「嚎洨！，蔡英文聽了先是一驚說，「年輕的小姐怎麼可以講嚎洨」，台下人回應「這是實話！」她點點了頭說，「我可以理解妳的心情」，就像自己年輕時也講過「賭爛！」

蔡英文強調，一定要「撐香港，就是守住台灣！」台灣站在民主自由最前線的國家，守住民主自由最珍貴的價值，所有的亞洲國家，尤其是中小型的國家，都在看台灣守不守得住自己的民主自由，「如果守不住的話，其他的國家會說誰是下一個！」她說，我們不鼓勵暴力，但香港人的民主自由是要支持的。

蔡英文也放上出訪美國時，在紐約與自由女神的合照，強調做為總統最重要的責任就是守住台灣主權、守住民主自由，看到「香港人為什麼守不住他們的民主自由，因為他們的主權在別人手上！」

蔡英文說，全世界的人都在關心香港反中，發聲挺香港人，這件事「證明一國兩制……」，這時台下有女生高喊，「嚎洨」，她聽先一驚，點了點頭，也回應說，這跟她年輕時講「賭爛」，爸爸也驚訝看她問，「妳在說什麼！」同樣心情她能理解。

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