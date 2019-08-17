蔡衍明要柯說什麼 柯文哲解答了

2019-08-17 11:52

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受電視政論節目專訪時，透露因未照旺中集團董事長蔡衍明的話發言而失去支持，旺中轉而支持高雄市長韓國瑜，韓說的話似乎都很耳熟，蔡動怒嗆柯說清楚，連日柯被問此事都在打迷糊仗，今日再被媒體追問，柯終於鬆口表示，其實是蔡衍明提出的無色覺醒十大主張。

最近幾日柯文哲面對媒體聯訪被問到蔡衍明到底要他講什麼，柯大多閃避、未正面回應。今早柯文哲出席新北投車站二期工程完工暨開幕活動，在接受媒體聯訪有記者提問此事，柯先是嘲諷說，「你（提問）有沒有獎金？有獎金我才跟你講」，記者反駁說沒有，這跟有沒有獎金有什麼關係，柯此時說好啦、好啦，你擺最後一題，其他先問完。

待在場其他媒體記者輪番提問結束，該記者再問此事，柯文哲最後才表示，其實是你們那旺董的無色覺醒十大主張嘛，差不多就是那些東西啦。

無色覺醒十大主張是去年九合一選舉前，蔡衍明拋出的想法，其十大主張包括取消兩岸交流各種障礙、屏棄政黨惡鬥、全力拚經濟等，希望藉由這些主張激發新一波民主改革。

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