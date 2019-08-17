為何要買F-16V？空軍：因應中共軍機繞台常態化

2019-08-17 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國80億美元（約新台幣2500億元）的66架F-16V對台軍售案提交給國會，我空軍司令部特地在臉書專頁說明，國軍之所以購買F-16V，是為了因應中共軍機繞台飛行常態化，並清楚繪出共機近年來繞台的6種路線。

空軍司令部指出，共機繞台的1號航線和2號航線都是北出北返，也就是繞過台灣北海岸，3號航線則是北出南返，亦即飛過台灣北海岸後，繼續繞過台灣東部、南部空域，最後飛回中國。

至於4號航線與5號航線則為南出南返，從台灣南部繞過後再離開，6號航線是南出北返，一路飛過台灣南部、東部再繞到北海岸。

就次數上來說，2015年共機繞台4次，2016年同樣保持4次，2017年突然暴增至34次、2018年則是13次。

空軍司令部強調，解放軍從來都沒有放棄武力犯台的企圖，近年來對岸的軍力增長造成雙方的空中兵力差異擴大，中共更將「遠海長航、繞台飛行」納為常態化軍事訓練，使得台灣全島都在攻擊範圍內，因此國軍獲得性能優異戰機後，將有利於空中作戰。

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