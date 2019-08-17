林右昌帥照引發PO照潮... 他讓網友笑噴「真理褲耶」

2019-08-17 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕昨日有網友PO出基隆市長林右昌年輕時的照片，讓許多人驚呼「好帥」，有趣的是底下有不少政治人物也跟上，像是立委陳歐珀、桃園市長鄭文燦都放上照片娛樂大家，最逗趣的是屏東縣長潘孟安，照片中青春的他讓網友驚呼「竟然是真理褲」。

昨天臉書粉絲專頁《貓與邪佞的手指》分享多張林右昌年少時的帥照，讓網友紛紛驚呼「好帥」、「好像三浦春馬」，連立委林靜儀也在底下留言，「民進黨真的是一個顏質政黨！」還偷虧林右昌「營養很好」。

立委陳歐珀粉專也在留言裡放上陳歐珀年輕時的畢業照，笑稱「趁機偷賣一下歐爸委員小鮮肉時候的照片」，桃園市長鄭文燦也拿出自己的舊照，開玩笑說「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」，立委吳思瑤則回應「桃園盧廣仲？！」

其中又以屏東縣長潘孟安的舊照最為年少輕狂，照片中他戴著大草帽，手拿吉他穿著超短褲，自虧「看來不變的是吉他，其他都⋯來3首十年！」而這張照片也被眼尖網友發現「天啊遠古時代也有真理褲」、「領先20年 真理褲最近流行回來ㄌ」。

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