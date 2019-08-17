改編《獅子王》歌曲翻唱《失職王》 嗆韓神曲被推爆！

2019-08-17 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜神曲再添一首！有網友將迪士尼動畫鉅作《獅子王》片頭曲「Circle of Life」改編為「失職王」，近日釋出，不少網友聽完歌曲直呼「太洗腦了！唱得真好！」

網友將歌曲PO在個人臉書版上，被轉發至罷韓臉書社團「公民割草行動」，當中能見他藉由迪士尼《獅子王》動畫版電影的片頭曲「Circle of Life」，改編為對韓國瑜嗆聲的歌曲，影片中除了使用《獅子王》電影的開頭動畫，其他都是與韓國瑜有關的新聞畫面。

該名網友將韓國瑜的政見全都寫入歌詞中，當中包括「國六通花蓮」、「愛河摩天輪」、「太平島挖石油」，已跳票的政見如「鄧紫棋跟阿諾（來高雄）」也在歌詞內，其他還有為防登革熱而爬樹、不斷挖水溝與鋪馬路等事件。

不少網友聽完歌曲後，都對此作品大為讚賞，紛紛留言指出「太讚了，高手在民間」、「韓國瑜會下地獄的」、「唱的真好，拍拍，唱到心坎裡」、「建議提名金曲獎最佳台語男歌手」、「流行歌曲排行榜，要蟬聯到明年了」、「這歌詞傳神了，而且唱的也厲害」。

《失職王》歌詞全文：

阿，塞林涼，高雄市長烙跑去阿啦

阿，靠杯阿，發大財po你阿毛，塞林R霸阿

國六通花蓮洗Day濠洨啦，有種你喝一口巴拉刈

小港機場你干恩系想要移，遇到淹水你想要放乎爛

拿台灣民主跟中國交換，看到中共仔驚到皮皮抖

督丟習近平幫他吹辣巴，所有人把你腳手來看破

聽說高雄選出草包市長，整天天天特特愛喝燒酒

愛河摩天輪，太平島挖石油

鄧紫棋跟阿諾啥小政策攏有

預防登革熱依北去樹頂，韓粉說愛河的水可以喝

公要和中國簽和平政策，你頭殼是不是被雷敲到

為怎樣哩架白賊，水溝金熬挖

路一直破一直補，你因該座養工處丟鶴

跨丟中共丟跪落來，其他無半撇A耶

輸嘎脫褲，哩丟喜King of the lie.

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