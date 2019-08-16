郭柯王18日桃園三結義破局 王金平：怕高鐵誤點不去了！

2019-08-16 17:32

〔記者陳昀／台北報導〕郭、柯、王原本週日有望在桃園巨蛋合體，但郭台銘幕僚劉宥彤今天說郭台銘出席可能性不高，原本要出席的前立法院長王金平下午也表示，因為很怕高鐵會誤點，去的可能性非常少，後來受訪時他說「我的意思就是不會去」，18日會面確定破局。

外傳郭、柯、王原訂18日能在桃園巨蛋的宗教活動不期而遇，但郭陣營今天表示，郭台銘當天有客人、地點又在桃園，去的機率不高。

原本18日有安排行程的王金平，下午出席不公開行程時接受媒體聯訪時也表示，因為很害怕高鐵會誤點，為了趕原本安排好的中部行程，去的可能性非常少，後來王金平第二次受訪時說：「我的意思就是不會去啊，不然高鐵怎麼會誤點？有緣總是會再見面，以後再說！」但王金平強調，跟郭台銘隨時能見面。

對於柯文哲接受廣播專訪時形容自己跟郭台銘是獅子、老虎，卻說王金平是狐狸，王金平表示，「我是人，這是每個人自己的感受」，對於柯文哲說「獅虎合比較合」，王金平也說：「我是祝福他們啦！越合越好！」

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