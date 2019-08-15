靠中國就能發大財？ 王丹：看香港就知道是騙人的鬼話！

2019-08-15 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕反送中議題持續發燒，各界不少人士紛紛發起聲援，隨著示威行動不斷升級，不少分析家提出對北京政府「一國兩制」政策失敗、港特首林鄭月娥能力等等的控訴。對此，中國民運人士王丹說，上述這些指控固然是香港問題發生的原因，但還有一樣更不可忽視的，便是經濟問題！王丹也提出質疑：台灣不少人認為靠中國就能發大財，但事實真是如此？香港便是一個血淋淋的例子。

王丹今天下午在臉書上分享自己對於反送中的看法，提到國民黨總統候選韓國瑜，「具體的政策提不出來多少，但政治性的口號卻一大堆，其中最蠱惑人心的，就是所謂的『發大財』」他分析，韓國瑜及藍營的中心思想就是搞好兩岸關係，想要經濟好就得靠中國，並且讓台灣人從「護主權」及「發大財」二擇一，而王丹也嘆，「台灣人在去年的11月24日的地方縣市首長選舉中，確實被韓國瑜的口號打動了，而且真的做出了『還是發大財重要』的選擇」。

王丹說，那些覺得「發大財比主權更重要」的台灣人，其想法沒有所謂對錯，「但我們更需要討論的是，搞好兩岸關係，真的就可以發大財嗎？」回歸到香港問題，王丹指出，「今天在香港街頭抗爭的民眾，很多是30歲以下的年輕人，甚至還有高中生。對這些年輕人來說，擔心失去自由的確是他們走上街頭的重要原因，但是實際上，年輕人的怨氣，還有經濟因素。」

據香港政府統計處發布的報告，2017年香港基尼係數攀升到0.539，創下46年新高，一但基尼係數超過0.4，就意味著財富過度集中於少數人；另據港府報告曾提到，「香港250萬個家庭中，最貧窮最貧窮的10％家庭月收入只有2560港幣（相當於新台幣1萬元），而最富有的10％家庭月收入中位數達11.245萬港幣（相當於新台幣43.856萬元），相差近43倍！這樣的數據更被彭博稱是 「亞洲最驚人的貧富差距」！

王丹直言，香港回歸中國之前，很多港人以為中國內地與香港的關係進一步拉近，大批內地遊客進入香港，再加上中央政府的財政支持，香港的經濟一定會更好。然而22年過去，港人生活未見改善，原來的地位更被上海取代，「香港從東方明珠快速墮落成為貧富差距最大的城市。香港年輕人對於未來感到絕望，這，才是香港人如此激烈和絕望的真正原因。」

王丹向那些輕信「與中國搞好關係，就會發大財」的台灣人喊話，「應當好好看看香港的今天。香港比台灣更靠近中國，但他們『發大財』了嗎？沒有！說台灣可以因為靠近中國就『發大財』，百分之百是騙人的鬼話！」

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