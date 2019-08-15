韓國瑜頻跑宮廟 原來是地方人士獻策

2019-08-15 16:32

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜25日將到台中展開競選行程，連跑9家宮廟，並與地方大老會面。對於為何勤跑宮廟，台中市議會國民黨團書記長張瀞分今日表示，韓國瑜跑競選行程的時間有限，地方幫他想的辦法就是跑各宮廟，一方面祈福，另一方面宮廟會召集很多信徒，達到事半功倍的效果。

韓國瑜25日一連參拜北區明德宮、豐原慈濟宮、大里杙福興宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、梧棲浩天宮、清水紫雲巖、大甲鎮瀾宮，中午則在豐原儷宴會館與地方大老聚餐。

張瀞分表示，韓國瑜競選行程都是跑宮廟，因為他週一到週五必須在高雄上班，只有利用週六、日跑競選行程，如果碰到天候不佳，又不敢離開高雄，地方幫他想的辦法就是跑各宮廟，一方面祈福，另一方面宮廟會召集很多信徒，且在沒有很多競選經費的情況下，這麼做可以達到事半功倍的效果。

張瀞分也說， 中午的餐會是巧合，這是台中縣12屆、13屆議會議員每年的定期聚會，當時的議長是林敏霖，縣長是廖了以，韓國瑜去餐會致意就走，餐會不是為韓國瑜而辦，不過，韓國瑜吉人天相，就會碰到相助的事情。

至於韓國瑜最近頻爆出負面新聞，支持者是否受影響？張瀞分說，因為民進黨怕韓國瑜贏，其他人就見縫插針，希望國民黨分裂，支持者不受影響，反而心疼韓國瑜被欺負，基層因此更團結，她也相信選民是有智慧的。

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