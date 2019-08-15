國民黨中常會通過 詆毀汙衊韓 開除黨籍

2019-08-15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近爆發自家人砲轟總統參選人韓國瑜私德問題，國民黨中常會昨除通過開除批評韓國瑜的中評委陳宏昌黨籍，並通過中常委李昭平的提案，今後凡是黨員有惡意攻擊、詆毀汙衊黨所提名的總統、立委參選人，影響黨的形象者，都應立即給予開除黨籍處分。

李昭平等人在提案中指出，大選剩下一百五十天，黨內同志都應團結一致拚大選，不容許有心人士藉口任何理由，破壞團結，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法，才能有戰鬥力。

韓國瑜最近頻遭黨內與黨外爆料私德問題，國民黨副發言人黃心華被媒體詢問是否可能換掉韓國瑜，他回應表示，韓國瑜是國民黨唯一的總統候選人，並且堅定支持，此一立場黨主席吳敦義已經多次強調，全黨未來絕對會堅定支持韓國瑜。

黃心華並轉述，吳敦義在裁示時表示，黨中央會在適當時機，邀請黨籍直轄市、縣市長與議長、地方黨部主委進行聯合造勢活動，目前已請相關黨部規劃一場大團結的聚會，以凸顯全黨團結並爭取勝選的決心。

雖然明年大選要到十一月中旬才開始候選人登記，國民黨為了鞏固選情，加上最近發生中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興抨擊韓國瑜的言論，以及前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘很可能與台北市長柯文哲合作，黨中央打算提前祭出軍令。

黨內人士透露，考紀會已研擬完成明年總統與立委選舉「黨員行為規範草案」，近期就會提報中常會核定通過後即實施，期在選戰正式開打之前，先為黨紀樹威。

考紀會擬案 黨紀大刀提前出鞘

根據草案規定，黨員違紀登記參選，一律開除黨籍或撤銷黨籍；違紀助選者，則依情節輕重予以停止黨權二年以下處分，若助選情節重大，對國民黨選情影響嚴重得予以撤銷黨籍處分。

國民黨以往對於黨員違紀參選或為他黨助選的行為，通常要在候選人正式登記甚至選後才會處理，但根據上述草案，黨紀大刀可以提前出鞘。

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