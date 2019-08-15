緊抓「一中」不放！徐永明批：國民黨終將遭台灣人唾棄

2019-08-15 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨主席洪秀柱日前表示，將挑戰民進黨立委王定宇選區。在日前的媒體專訪中，洪秀柱重提當時2016總統大選的「換柱」事件，其主因為「一中同表」主張，使國民黨主席吳敦義隔空喊話表示，對於兩岸政策，國民黨最高原則是「九二共識、一中各表」。對於「一中」看法，時代力量立委徐永明嗆，國民黨緊抱「一個中國、一國兩制」，出賣台灣終遭唾棄。

國民黨昨日（14）出現「一中同表 vs.各表」之爭，洪秀柱堅持「一中同表」，而國民黨主席吳敦義則堅持黨的原則是「一中各表」。對此，立委徐永明今日在臉書開砲，表示國民黨這樣維持「一中」的世界觀，就是在出賣台灣，最後將遭台灣民眾唾棄。

徐永明寫道，國民黨人現在還是糾結在「一中立場」為何，都是在扯台灣主權後腿。他分析，北京目前仍拿「一個中國」，對內施壓在中國的台籍人士，逼迫其表態；對外則是壓迫外商企業，要各國承認世上只有一個中國，台灣只是中國的一省。徐永明批，若國民黨跟著解釋「一中」之意，台灣自我矮化的形象就會存在。

徐永明還批，國民黨雖然口頭上反對「一國兩制」，不過卻仍持續「一個中國」立場，他舉出高雄市長韓國瑜等國民黨人士進出香港中聯辦、配合中國統戰事業，實際上就是在實踐一國兩制。

徐永明希望國民黨應摸摸自己的良心，看看現在香港，指出解放軍已在香港邊境。徐永明指出，若國民黨繼續緊爆北京大腿不放，不只台灣人會唾棄，國際社會也會認為國民黨就是賣台元兇。

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