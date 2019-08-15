明年度國防經費3580億 比今年大增175億

2019-08-15 12:13

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在主持院會時拍板109年度中央政府總預算案，其中明年度的國防經費，國防部主管109年度歲出編列3580億元，較今年度大增175億元，約增5.2％。如連同非營業特種基金編列數533億元，合共4,113億元，較108年度相同基礎增加314億元，約增8.3％，占108年5月預測108年GDP之2.3％。

主計長朱澤民表示，明年度國防經費編列3580億元，相較於108年度增加175億元，國防經費有3部分，其中人員維持費用編列1662億，作業維持費用作業預算958億元，軍事投事編列960億元。軍事投資部分比今年度增加62億元。

行政院原本在7月份中央政府總預算審查會議時表示，明年度國防預算將超過3500億，比今年增加至少140億元，不過，軍方積極向行政院及總統府爭取，蘇揆在8月5日向蔡英文總統進一步簡報明年度中央政府總預算時，總統指示要強化國防，後來政院匡定的國防經費再度增加。

此外，有關明年度少子女化對策計畫經費，109年度總預算編列471億元，較108年度增加155億元，約增49.5％，加計前瞻基礎建設計畫第2期特別預算109年度編列數2億元、營業及非營業特種基金編列數33億元，合共506億元，較108年度相同基礎增加146億元，約增41.1％。

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